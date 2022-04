La nature au pastel

Loes Botman accompagne ici le lecteur sur la découverte du pastel et partage son enthousiasme et ses expériences de nombreuses années de travail artistique. La nature apporte de merveilleuses inspirations - et le pastel est un formidable medium pour restituer la beauté et la couleur des animaux et des éléments naturels. La manipulation des craies et des crayons est assez simple et amusante dès le départ. Même sans beaucoup de théorie et de technique, un bel effet peut voir le jour. Il est malgré tout nécessaire de connaître comment fonctionne le pastel et quels moyens et outils permettent d'obtenir un effet pastel typique. Exercices pratiques et méthode intuitive sont au programme de ce livre d'apprentissage unique.