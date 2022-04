Insectes & plantes en peinture à l'aiguille

Papillons de jour ou de nuit, guêpes, abeilles, coléoptères... De nombreuses petites créatures extraordinaires contribuent à la pollinisation des plantes, toutes formant de merveilleux sujets de broderie. Un magnifique choix parmi les neuf duos proposés dont le rosier des chiens et la mouche dorée, la marguerite et le syrphe, le fenouil et la coccinelle à sept points. Chacun de ces projets époustouflants en pas à pas apporte également un éclairage entomologique sur chaque pollinisateur et sa plante.