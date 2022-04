Bestiaire du Moyen Age

Le Moyen Age est très bavard sur l'animal, porteur de symboles à vocation moralisante et source de nombreux mystères, quant à sa biologie. L'auteur étudie ici tous les animaux familiers (ours, loup, cochon, chien, chat, oiseaux, abeilles, insectes...), leurs représentations allégoriques et leur rôle dans la vie de tous les jours (chasse, nourriture, peurs...), mais aussi les " habitants de l'imaginaire " (onocentaure, manticore, phénix, licorne, griffon, dragon, basilic, aspic, sirène...). Son travail nous éclaire sur les mentalités du Moyen Age mais aussi sur le quotidien d'hommes à la fois très proches et très éloignés de nous.