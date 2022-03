Entreprendre dans le bien-être. Business plan, clientèle, communication, réseaux... : toutes les clés pour développer une activité pérenne

Le seul guide qui accompagne l'ensemble des professionnels du bien-être (naturopathes, sophrologues, coachs, thérapeutes, ostéopathes...) dans toutes les étapes du développement de leur activité ! Se lancer seul ou s'associer ? Comment identifier son client idéal ? Quel statut choisir ? Comment trouver un nom ? Comment fidéliser ses clients ? ... Cet ouvrage à la fois pratique et humain vous guidera pas à pas, de l'idée à l'accueil de vos premiers clients en passant par la légitimité, l'élaboration de vos offres ou encore la communication. Les bases pour se lancer et entreprendre dans le bien-être Se sentir confiant et légitime quand on se lance Visualiser son projet réalisé Rencontrer son client idéal Imaginer son offre dans le bien-être Officialiser son activité Faire connaître son activité dans le secteur du mieux-être Vendre sans se vendre Inclus : des témoignages d'entrepreneurs inspirants : Chloé Bloom, Lisa Salis, Safia Ayad, Pauline Laigneau... TOUTES LES CLES POUR VOUS LANCER EN TANT QUE (FUTUR) ENTREPRENEUR DU BIEN-ETRE !