LE PREMIER LIVRE D'EDUCATION FEMINISTE A DESTINATION DESPAPAS Il existe des centaines de guides sur l'art d'être parent. Mais lorsqu'il s'agit de livres sur l'identité parentale, presque tous s'intéressent à la vie des mères. Voici un ouvrage qui s'adresse enfin aux pères ! Si vous vous demandez comment vous faire écouter par vos enfants sans forcément hausser le ton ou comment faire pour ne pas tomber dans les clichés de genre quand il s'agit d'éducation, alors ce livre est fait pour vous ! Très riche en références philosophiques et sociologiques, Comment devenir un papa féministe aborde des sujets aussi divers que variés. De Zeus à Dark Vador : pourquoi les images du père dont nous disposons sont totalement inadaptées à notre nouvelle ère ? Masculinité toxique, autorité patriarcale narcissique, essentialisme de genre, inclusivité : un éclairage instructif sur ces notions, parfois mal comprises. Et finalement, c'est quoi être un père féministe ? Un livre passionnant qui invite à la réflexion et à la remise en question, et qui apprend aux pères à profiter des joies de la paternité tout en les guidant vers une image de la virilité adaptée au monde moderne.