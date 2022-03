La magie des saisons

Chaque saison correspond à une durée d'ensoleillement (ou de jour) plus ou moins longue, mais également à un climat général et à des températures particulières. Toutes ces évolutions ont un impact sur la nature et sur nous-même. Dans cet ouvrage, Camille Visage vous propose de vous reconnecter en douceur au rythme des saisons pour mieux comprendre leur richesse, expérimenter leurs énergies, se ressourcer et trouver l'équilibre intérieur. A chaque saison, vous découvrirez leur symbolique, leur influence tant positive que négative sur votre mental, vos émotions et votre corps, les éléments et postures de yoga à privilégier, et de nombreux outils (visualisation, respiration, mudra, rituels...) pour être en symbiose avec chaque jour de l'année. Un livre indispensable pour une synergie puissante et féconde entre votre féminin et le cycles des saisons.