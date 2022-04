Récits cauchemardesques

Parmi les "fantastiqueurs" d'expression allemande du début du XXe siècle que l'on découvre ou redécouvre aujourd'hui (Gustav Meyrink, Leo Perutz, Alexander Lernet-Holenia ...), H. H. Ewers est certainement encore le moins connu des lecteurs français. Sans doute en raison de son image d'écrivain à la fois sulfureux (du fait de son esthétique du macabre et de la monstruosité) et idéologiquement suspect (du fait de sa compromission éphémère, fondée sur un profond malentendu, avec le national-socialisme). Si ses grands romans ont été réédités récemment (L'Apprenti sorcier, Mandragore, Vampir), ses nouvelles ne sont encore accessibles qu'au travers de traductions pour la plupart anciennes et incomplètes. Cette édition offre une nouvelle traduction de 11 nouvelles parmi lesquelles certaines sont inédites en France. Préface et traduction de Jean-Jacques POLLET