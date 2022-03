Que faire ? Les hommes nouveaux

Que faireA ? Les hommes nouveaux, est publié en 1863 alors que son auteur est emprisonné à Saint-Pétersbourg. Le roman se veut une réponse à Pères et Fils d'Ivan Tourgueniev, paru l'année précédente. Son héros, Rakhmetov, devient rapidement un emblème du matérialisme et du radicalisme russe. Rakhmetov mène une vie d'ascète lui permettant de s'améliorer physiquement, intellectuellement et moralement, avant de se tourner vers la politique au bénéfice du peuple. Il devient un "révolutionnaire professionnel" . Durant le rêve d'un des personnages, le roman décrit une société qui confine à une sorte de bonheur sur terre. L'auteur nous offre une vision idéologique, qui résout les tensions sociales par une réforme de l'éducation, par la compétition et l'assimilation culturelle de l'Europe occidentale. On y perçoit un avènement de la sécularisation, de l'influence de la science dans un monde toujours dominé par l'agriculture, le christianisme et la traditionâ¦