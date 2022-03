Attaché territorial externe, interne, catégorie A. Cours et QCM en 42 fiches, Edition 2022

Tout le cours en fiches avec des QCM de validation des connaissances pour une préparation rapide aux épreuves écrites du concours d'attaché territorial 2022 ! Ce livre propose tout le cours en 42 fiches pour retenir l'essentiel : - toutes les connaissances indispensables pour chaque épreuve et spécialité (administration générale, urbanisme, gestion du secteur sanitaire et social) et de nombreuses fiches consacrées aux collectivités territoriales ; - les conseils et remarques du formateur ; - QCM et sujets d'annales session 2020 corrigés pour valider vos connaissances.