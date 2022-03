Attaché territorial. Concours externe, interne, 3éme concours. Catégorie A, Edition 2022

Préparez-vous efficacement au concours d'attaché territorial 2022 Les attachés territoriaux exercent des missions de conception, d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme (exemple de métiers : contrôleur de gestion, directeur des finances, DRH, directeur de l'urbanisme et de l'aménagement). Cet ouvrage présente, des informations sur le cadre institutionnel de l'emploi, le déroulement de la carrière, le recrutement, la rémunération, ainsi que les conditions requises pour concourir. Il propose également aux candidats une méthodologie adaptée, de vraies copies annotées et un cadrage élaboré pour se préparer efficacement.