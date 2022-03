Layette chic à tricoter

Quel bonheur de réaliser de jolis vêtements pour son bébé... Brassière, gilet, robe, combinaison, chaussons, couverture, gioteuse : nous vous proposons dans ce livre 20 créations raffinées à tricoter tendrement avec les laines Lang. Dans un style moderne et chic pour combler les mamans, avec des formes étudiées pour leur confort et des matières douces et nobles pour câliner les tout-petits de la naissance à 24 mois : vous aurez envie de tout tricoter sans aucun doute ! Au sommaire : 20 modèles de tricot pour bébé : brassière, couverture, gilet, gigoteuse, doudou, chaussons, bloomer, béguin... - De la naissance à 24 mois