Coudre le jersey et le stretch

Ce livre a été pensé pour toutes les couturières qui commencent à maîtriser les tissus et patrons classiques et veulent se lancer dans la couture du jersey, ce tissu tricoté et particulièrement extensible. Il n'y a rien à craindre quand on est bien accompagnée : choisissez votre prochain projet, suivez les explications et profitez de votre nouveau vêtement fait-main ! Avec ou sans surjeteuse, les tissus stretch ne vous feront plus peur. Au sommaire : 15 modèles de vêtements en tissu stretch - Les conseils et astuces pour bien coudre ces tissus difficiles - Du 36 au 44 - Deux feuilles de patron