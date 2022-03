La magie des pierres et cristaux. Profitez des bienfaits de 50 pierres et cristaux

Saviez-vous que les pierres peuvent vous aider à retrouver la sérénité et que chacune d'entre elles a des vertus uniques ? Daniel Briez et Wydiane Khaoua vous ont concocté le guide de poche indispensable pour les utiliser facilement. Les pierres et cristaux, vos alliés bien-être au quotidien Découvrez plus de 50 pierres indispensables : de l'Agate à l'OEil-de-tigre, en passant par le Rubis, la Cornaline, la Labradorite ou le Quartz rose. Choisissez vos pierres en fonction de vos besoins du moment : apprenez à les sélectionner, à les utiliser et à les nettoyer selon leurs spécificités. Profitez en toute sécurité des bienfaits des cristaux en fonction de vos symptômes. Reconnaissez en un coup d'oeil les pierres grâce aux nombreuses illustrations.