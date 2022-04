Qui a tué Rose ?

Alors qu'Emily sort d'un centre commercial, elle est témoin d'un accident qui coûte la vie à Rose, une jeune femme que la vie avait comblée : un petit garçon adorable et un mari célèbre. Emily voit alors l'occasion de prendre sa place. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises... " Un thriller aussi haletant que Gone Girl " (Cosmopolitan). La femme de l'écrivain Quand Emily sort du centre commercial ce jour-là, elle assiste, impuissante, à un accident : une femme est renversée par un automobiliste qui prend la fuite. Très vite, la presse locale relaie les détails du drame : la victime s'appelait Rose. Mère d'un petit garçon et épouse du célèbre écrivain Cian Graham, elle travaillait comme assistante dans un cabinet dentaire. En effectuant des recherches sur les réseaux sociaux, Emily se met à envier la vie si parfaite de Rose, elle qui enchaîne les échecs, tant professionnels que sentimentaux. Mais, à présent, " la place est libre ". Emily réussit à intégrer le cabinet dentaire dans lequel travaillait Rose et à se rapprocher de son ex-époux. Elle va découvrir que, sous le vernis des apparences, la réalité est parfois sordide... voire dangereuse. " Vous voulez un thriller aussi haletant que le film Gone Girl ? Ne cherchez pas plus loin ! " Cosmopolitan