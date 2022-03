Pour son Petit Ecart, Michel Quint lève le voile sur deux grandes passions de sa vie ... le jazz et les femmes ! Lui qui écrit par amour, nous embraque dans deux histoires : l'une au sud, l'autre au nord. La première sent le tabac froid et la terre mouillée, la seconde la glycine et l'orage d'été mais toutes deux ont en commun des femmes résolument jazz. Alors, révisez vos classiques et laissez-vous portez par ces "Ladies in blues".