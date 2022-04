Expertises psychiatriques et médico-psychosociologiques. Volume 1, Les expertises psychiatriques selon les classifications pénales, 2e édition

C'est sur la base de cette pratique soutenue, d'une expérience de presque 45 années, étayée par une recherche théorique, notamment à propos de la psychopathologie état limite - il a été rapporteur au congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue française - qu'il nous propose une contribution à la réalisation de l'expertise judiciaire et une réflexion théorique sur les différents cas de figure rencontrés, sur l'articulation entre la structure et l'organisation de personnalité et le ou les passages à l'acte, comportant une transgression des règles de vie en société et des lois, à l'égard des biens et/ou des personnes.