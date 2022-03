Psychobiologie. De la biologie du neurone aux neurosciences comportementales, cognitives et cliniques

Une introduction didactique et illustrée portant sur les comportements humains et animaux, tous deux étudiés sous le prisme neurobiologique. Cet ouvrage dispose de nombreux compléments en ligne. Psychobiologie dresse un panorama particulièrement exhaustif et détaillé des bases biologiques du comportement de l'Homme et de l'animal. Didactique, son approche de la matière trouve un juste milieu entre les aspects comportementaux et physiologiques d'une part, et cellulaires et moléculaires d'autre part. Chaque chapitre s'ouvre sur la présentation d'un cas (parfois clinique) replaçant le thème du chapitre dans le contexte de la vie quotidienne. Les connaissances sont aussi exposées de concert avec le récit d'expériences historiques et de situations pathologiques, captant l'intérêt et aidant à situer ces connaissances dans un contexte pleinement humain. Des encadrés apportent précisions, détails utiles et faits enrichissants pour l'exposé. Les plus en ligne : - Pour les étudiants : - Des questions de révision - Des exercices divers, quiz et QCM - Aux enseignants : - Des figures et des tableaux : toutes les illustrations, photos, et tableaux sont disponibles au format JPEG - Des questions d'examen, d'exercice et de dissertation, des quiz.