Depuis toujours, Alice navigue en sachant exactement dans quelle direction se lancer ; comme si elle avait un GPS intégré dans le nombril. Mais quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle se retrouve pour une première fois dans un épais brouillard. Bien qu'elle soit entourée d'une famille et d'amis aussi colorés que bien intentionnés, elle considère qu'elle est la seule à pouvoir prendre une décision. Alice est bien consciente que le choix qu'elle fera la mènera vers deux routes complètement différentes. Interrompra-t-elle sa grossesse ou décidera-t-elle plutôt de devenir maman à I7 ans ? Elle est loin de se douter à quel point les rebondissements peuvent être nombreux, dans un chemin comme dans l'autre. Dans le ventre d'Alice explore les thèmes de la grossesse et de la maternité à l'adolescence, mais aussi du respect des droits des femmes, de la solidarité et de la ligne parfois mince entre amitié et amour.