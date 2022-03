Non-assistance à enfants en danger

"Faire plus. Nous le devons tous, je le dois aux enfants. Mais par-dessus tout, je le dois à l'enfant de six ans que j'étais." Victime d'inceste dès son plus jeune âge, Laurent Boyet a fait de la protection de l'enfance son combat. A la fois récit de sa reconstruction après 30 années de silence et manifeste, son texte est un appel à agir face à l'urgence de la situation des enfants victimes de violences en France. Harcèlement scolaire, viol, coups, inceste, les chiffres sont alarmants et vertigineux par leur ampleur et leur constante évolution. Pourtant, nous avons le pouvoir de changer les choses, de renverser les tendances, de rendre visibles les invisibles. A partir de propositions concrètes et de nombreux exemples d'actions en faveur de la libération de la parole des victimes, ce livre poignant et engagé nous montre comment nous pouvons tous agir, chacun à notre niveau de responsabilité, pour mieux protéger les enfants.