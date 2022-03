Les sirènes de Malibu

Malibu, samedi 27 août 1983. La ville entière vibre d'excitation : ce soir, Nina Riva donne sa grande fête annuelle, l'événement le plus notoirement décadent de la côte ouest auquel tout le monde rêve d'être invité, stars du show-biz comme anonymes. La seule personne à ne pas partager cet enthousiasme est peut-être Nina, justement. Après des années à porter sa célèbre famille à bout de bras, elle se passerait bien de jouer une fois de plus les hôtesses parfaites. Livrés à eux-mêmes dès leur plus jeune âge, les enfants Riva ont réussi à devenir des modèles de succès qui fascinent aujourd'hui l'Amérique. Mais sous cette belle façade, Nina, Jay, Hud et Kit cachent chacun leurs propres secrets. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva et leur palais de verre surplombant l'océan sera en flammes. Des côtes escarpées de Malibu aux plages de sable fin du Pacifique, en passant par l'emblématique Pacific Coast Highway, le portrait envoûtant d'une fratrie aux prises avec ses rêves et son histoire familiale.