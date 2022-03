Nina Simone, mélodie de la lutte. Jeune, douée et noire : l'origine d'une légende

Elle est jeune, elle est douée. Mais parce qu'elle est noire, Eunice Waymon doit renoncer à son rêve de devenir concertiste classique. Alors, à l'été 1954, à Atlantic City, dans un bar grill accueillant des ivrognes et un piano droit, pour que sa mère pasteure ne sache pas qu'elle se produit dans ce genre d'endroit, elle devient Nina Simone. Il lui faudra dix ans d'une carrière remarquable pour que germent en elle les graines du militantisme en faveur des droits civiques. En 1963, désormais mère, et alors que Martin Luther King vient d'affirmer qu'il a un rêve, elle choisira d'utiliser la seule arme qu'elle ait jamais eue entre les mains : la musique. Sous la plume de Sophie Adriansen, au coeur d'une Amérique en proie à la ségrégation et au racisme, se dessine la figure inoubliable de Nina Simone. La femme, l'artiste hors du commun et la militante infatigable qu'elle a été. Une légende dont les motifs de colère sont toujours d'actualité.