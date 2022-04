Monsieur Pigeon et madame Mouette

Pierrette Dubé délaisse momentanément l'humour qui caractérise son oeuvre pour livrer un album sur la solitude et l'amitié. L'histoire de deux êtres seuls aux petites habitudes similaires. Léon Pigeon ne parle pas. Tous les matins il part à la recherche de trouvailles dans les ordures de la quincaillerie, du garage et de l'épicerie. Les chemins de madame Mouette et de Léon Pigeon se croisent tous les jours dans le stationnement du casse-croûte. A force de rencontre, les deux êtres tissent des liens et partagent leurs rêves. Pierrette Dubé délaisse momentanément l'humour qui caractérise son oeuvre pour livrer un album sur la solitude et l'amitié. Un récit sensible et charmant sur deux laissés-pour-compte qui à force de partage découvriront un monde encore plus grand où leur rêve deviendra réalité. Jasmine Mirra Turcotte donne vie à ces personnages taciturnes avec beaucoup de délicatesse et un brin d'humour grâce à son trait tout en rondeur et un travail sur les couleurs chaleureux et minutieux.