Le thème qui sera abordé dans ce projet d'ouvrage examine la question importante de la signature olfactive des marques, de son management par les marques et de son impact sur leurs stratégies et le comportement du consommateur. Que signifie la signature olfactive des marques ? Quels sont ses objectifs ? Comment s'inscrit-elle dans la stratégie globale du marketing sensoriel et olfactif du point de vente ? Comment les consommateurs perçoivent-ils la signature olfactive des marques ? Quel est l'impact de la signature olfactive des marques sur les expériences, les réactions des consommateurs ? Quel est également l'impact de ce dispositif sensoriel sur les stratégies et les résultats des marques ? Comment évaluer l'efficacité et le ROI de cette stratégie ? Le contenu se fonde sur des connaissances théoriques issues de la synthèse des recherches scientifiques publiées durant les 4 dernières décennies sur l'impact des stimuli olfactifs sur les réactions des individus, les pratiques managériales dans ce domaine et le cas pratique d'une marque ayant développé une signature olfactive spécifique. Un volet sera consacré à la démarche des études de marché applicables afin d'évaluer en amont la pertinence et l'efficacité du développement de la signature olfactive par les marques.