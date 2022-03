Français. Première. L'œuvre et son parcours - Colette - Sido suivi de Les Vrilles de la vigne- Parcours "La célébration du monde". Colette - Sido suivi de Les Vrilles de la vigne- Parcours "La célébration du monde"

Nouveaux programmes Dans cet ouvrage, à destination des élèves des classes de Première, vous trouverez : - Une mise en contexte, pour situer l'oeuvre dans son temps et dans sa postérité - Une présentation de ses particularités pour en comprendre les enjeux spécifiques - Une mise en relation de l'oeuvre et de son parcours, par la proposition de groupements de textes, de prolongements littéraires et artistiques et de lectures complémentaires - Des sujets corrigés permettant de préparer les épreuves, à l'écrit et à l'oral