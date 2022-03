Attaché territorial externe, interne, 3e voie catégorie A. Annales corrigée Entraînement intensif, Edition 2022

Un entraînement intensif pour vous préparer et réussir les concours d'attaché territorial et l'examen professionnel d'attaché principal ! Ce livre propose un entraînement intensif avec des sujets d'annales des sessions 2016 à 2021 pour chaque épreuve des concours externe, interne et 3e voie d'attaché territorial et de l'examen professionnel d'attaché principal : - toutes les informations sur les inscriptions pour être informé de ce qui vous attend - la présentation détaillée des épreuves des concours externe, interne et 3e voie et de l'examen professionnel - le métier d'attaché/attaché principal et les perspectives de carrière - 11 sujets d'annales (sessions 2016-2021) pour vous mettre dans les conditions du jour J - des conseils pour aborder pertinemment chaque sujet et acquérir la méthode - des exemples de fiches pour exploiter efficacement les dossiers documentaires - des corrigés entièrement rédigés - les conseils du jury pour comprendre ses attentes et déjouer les pièges - OFFERT : + d'annales corrigées en ligne