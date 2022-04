Coeurs et Âmes

Beyah a grandi dans la pauvreté, auprès d'une mère droguée qui l'a négligée durant toute son enfance. A dix-neuf ans, elle est enfin prête à voler de ses propres ailes. Seule, avec détermination, elle a su trouver une issue et s'apprête à entrer à l'université avec une bourse obtenue grâce à ses talents de sportive. Alors qu'elle est à deux mois de ce grand départ, la mort brutale de sa mère la plonge dans une situation très compliquée. Sans logement, elle n'a qu'un seul recours : chercher refuge auprès de son père, qui ne s'est jamais occupé d'elle, mais a conservé un lien ténu avec elle. Beyah va débarquer dans sa maison sur une presqu'île touristique où elle va faire connaissance avec les membres de la famille qu'il a bâtie loin d'elle : sa demi-soeur et sa belle-mère. A sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien. Elle va aussi rencontrer Samson, un garçon de son âge, qui vit dans la somptueuse maison voisine. Ils n'ont rien en commun, pourtant elle sent en lui une âme soeur. Au coeur de cet été, elle va se rapprocher de lui et apprendre à connaître ce mystérieux jeune homme.