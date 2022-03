La joue pas rasée de la solitude

Dans cet ultime opus, dédié à James Sacré, concluant la série composée précédemment de Aux basaltes de l'âge et L'Ephémère en héritage dédiés respectivement à Hélène Cadou (juin 2021) et Jean-Pierre Lemaire (décembre 2021), Philippe Pichon hurle son appartenance au plain-chant minéral. L'auteur après les thèmes de l'âge et de l'héritage aborde celui de la solitude. Survivre au vide envahissant, à la noirceur quotidienne ou à venir, restaurer le trésor de la durée, se maintenir en équilibre entre le jamais plus et le miracle fossilisé avec pour bagage le silence et les mots grappillés sur la piste des saisons et des règnes rivaux.