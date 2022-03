Public and Private East Germany

Ulrich Wüst ( 1949), urbaniste de formation, a commencé à photographier des villes d'Allemagne de l'Est dans les années 1970. Son travail était une critique sans compromis du domaine public et de la construction de la ville dans l'ex-RDA. Aujourd'hui, il est maintenant reconnu comme l'une des déclarations esthétiques les plus audacieuses de l'état socialiste. Depuis 1990, Wüst a continué à se concentrer sur les réalités architecturales des quartiers est de Berlin, déchirées entre urbanisme et développement immobilier. Incluant près de 200 images, des éphémères rares et une interview en profondeur, cette première monographie sur Wüst examine son travail sous plusieurs angles.