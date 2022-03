Hard to get. Me and Mr Popular

Julia est une élève timide et sérieuse. Elle ne fait pas de vagues et déteste le groupe d'élèves populaires de son lycée. En particulier Lucas, le garçon prétentieux au sourire ravageur. Lorsqu'elle se retrouve obligée de faire un exposé avec lui, Julia voudrait disparaître. Mais elle va découvrir que derrière ses airs de séducteurs se cache un garçon sensible duquel elle se rapproche. Alors quand Lucas lui demande de jouer sa fausse petite amie pour rendre jalouse la pimbêche qui lui sert de copine, Julia accepte à une condition : il ne doit pas l'embrasser. Mais pourra-t-elle résister à son charme ? Et Lucas ne fait-il cela que pour rendre jalouse sa copine ?