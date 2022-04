Les Voleurs d'histoires - tome 05 Entre deux mondes. 5

Et si vous aviez le pouvoir de plonger dans vos livres préférés ? Finn et Andie ont échoué. Personne, leur ennemi, a séparé le monde des histoires et la réalité, brisant leur connexion. Les deux versions d'Andie vivent désormais dans deux mondes distincts. Mais le plus étrange est que nul ne semble s'en soucier. Finn, et tous ceux issus du monde réel, ont perdu leur imagination. Quelques jours plus tard pourtant, Finn se retrouve piégé dans une dystopie, cinq ans dans le futur, où l'imagination est la seule chose qui pourrait l'aider à s'en sortir.