C'est l'histoire de Victor et de sa soeur Juliette qui partent en vacances à bord d'un van avec leurs parents et leur petit chien. Premiers stops à l'île d'Oléron, le bassin et la dune du Pilat. Les vacances se poursuivent dans les Landes (Biscarrosse, Contis, Hossegor) et se terminent au Pays basque (Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, le pic du Mondarrain). La petite famille découvre cette si belle région, ses panoramas XXL et la liberté que procure le voyage en van. Surf, pêche, paddle, plongeons, randonnées, tout y est pour occuper les petits sportifs ! Dans la même lignée que les quatre albums précédents, "En route pour l'aventure" est composé en deux parties : un conte humoristique suivi d'une partie pédagogique sous forme de jeux pour apprendre tout en s'amusant ! 2 doubles pages pédagogiques clôturent ainsi l'album : La première double page propose sous forme d'un quizz, d'élargir les connaissances des enfants sur les particularités de la région : le fort Bayard, l'histoire de la forêt des Landes, apprendre quelques mots en basque... Puis présente l'équipement indispensable pour voyager en van : le réchaud, le coin nuit, la douche... La deuxième double page met en avant des lieux singuliers à découvrir à travers une carte et des explications : la dune du Pilat, le courant d'Huchet, le Gouf de Capbreton, la Rhune...