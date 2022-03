Durant les années 1960, les moyens de contraception n'existant pas, certaines jeunes femmes se voyaient contraintes de recourir à l'avortement pratiqué la plupart du temps par des "Faiseuses d'anges" au risque d'y laisser leur vie et d'être sévèrement punies par la loi. Fanny l'une d'entre elle, aura recours à ce moyen dramatique, soutenue par sa grande amie Martine. Celle-ci, en tant que complice, verra son destin basculer : pour échapper à la loi, elle s'exilera en Afrique où elle rejoindra son amoureux Malien. Elle nous fera découvrir Bamako, une famille villageoise, les rituels d'un mariage malien. Elle et son mari, infirmiers tous les deux, exerceront leur métier avec passion afin de faire reculer la malnutrition des enfants due aux aléas du climat si fréquents dans ces pays. Claudine Deniau, professeur d'enseignement spécialisé à la retraite, écrit son 4e roman avec Une amie véritable. Adepte des voyages à pieds dans de nombreux pays du monde, ceux-ci lui ont permis de pénétrer la vie des habitants des contrées visitées, de participer à des cérémonies et des rituels habituellement peu accessibles aux touristes.