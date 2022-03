Elle et Lui se racontent et se confient dans un dialogue intemporel : celui des langues mêlées de rose et de noir et des corps séparés par la pluie des Il paraît que l'amour est ringard qu'il traîne un peu des pieds pour se dire et détonner — moi, il me plaît d'en écrire des vers car alors c'est un monde réel que je sens.