Ces oscillations, qui donnent au recueil de Dorothée Coll son titre, vont "de brins de fille en bribes de femmes". Les souvenirs s'égrènent, les émotions affleurent : doudous usés d'avoir été trop aimés ; petits cailloux ensachés avec de douces pensées ; sentence oubliée sur un papier froissé ; billes de cour de récré ; goutte de pluie salée ; et les rêves d'enfant qui n'ont pas été réalisés ; les habitudes, la lassitude ; les envies, la jalousie ; la douleur, la colère, la révolte ; et puis... Et puis, le mouvement oscillatoire se poursuit, imperturbable tourbillon de la vie.