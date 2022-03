10 péquenots dans une camionnette

- Où était le village ? demanda-t-il en s'approchant d'elle. - Là-dessous, répondit-elle sourdement en effectuant un mouvement de la tête en amont du barrage. Le groupe se tut et considéra l'eau de linceul. La vieille pleurait. Ca ne s'entendait pas, mais des larmes descendaient dans les rides. Années 1950. Parents, frangine, oncle et tante... en tout, dix péquenots qui se rendent à Val d'Isère entassés dans un Tube Citroën. Ca en fait des souvenirs pour un gosse du Beaujolais ! Village englouti, avalanches, accident mortel, luxe fascinant d'une station de ski à la mode... Avec ses 10 péquenots... , Jean-Louis Bellaton nous embarque dans un périple passionnant et brinquebalant. On retrouve dans ce court roman le monde perdu cher au romancier avec, comme toujours, l'évocation de la nature, de la mort et des passions amoureuses.