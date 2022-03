Inséparable de Michel Bakounine, James Guillaume a publié les Åuvres de Bakounine et a écrit L'Internationale Documents et Souvenirs (1864-1878). Cependant on oublie que, avec Ferdinand Buisson, James Guillaume a été le rédacteur du Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, 1877 et 1887, et pour seconde édition du dictionnaire, 1907-1911. Ces activités sont éclairées par le livre James Guillaume. L'émancipation par les savoirs, composé par les 15 contributions d'universitaires et de militants libertaires au Colloque organisé par l'université de Genève en novembre 2016. Grâce à ces apports, le travail discret, constant, efficace et émancipateur de James Guillaume est dévoilé et relié à sa vision anarchiste.