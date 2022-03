Perdus dans le futur - Tome 1 - La tempête / Nouvelle édition, changement de maquette

D'un côté, il y a Sara l'éclopée, Mei l'intello, Driss le tendre et Arnold le gros, de l'autre, Piero le petit caïd de la classe qui passe son temps à les persécuter. Lors d'une visite scolaire dans les ruines d'un ancien château, alors qu'un orage se prépare, Piero décide de jouer un mauvais tour à ses camarades. Tel est pris qui croyait prendre : les voilà tous les cinq précipités dans un trou, entraînés dans un tunnel spatio-temporel. Perdus dans le futur, au sein d'une jungle hostile où l'humanité semble avoir disparu, ils découvrent une planète où la nature sauvage a repris le contrôle. S'ils veulent tous s'en sortir sains et saufs, il faudra bien compter les uns sur les autres. Face au groupe soudé des quatre bons copains, Piero n'est plus en position de force et derrière le coeur de pierre du méchant harceleur se cache aussi celui d'un enfant qui souffre et qui a peur.