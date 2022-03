Batman Rebirth (Bimestriel) 15

L'ombre du Ghostmaker ! La guerre déclenchée par le Joker est terminée, mais c'est un Batman diminué qui doit poursuivre la lutte contre le crime. Et alors qu'il s'organise, il doit faire face à un spectre du passé, à l'occasion du retour du Ghostmaker, un justicier aux méthodes impitoyables. Par James TYNION IV, Carlo PAGULAYAN, Guillem MARCH et Ryan BENJAMIN. Dans le même temps, le Chevalier Noir et ses alliés doivent faire face à la vindicte populaire menée par des habitants estimant que les "masques" les ont laissés tomber en période de crise, et à l'assaut de Silence, par Peter J. TOMASI et Brad WALKER. Dans le quartier mal famé d'Alleytown, Selina Kyle, alias Catwoman, tente de se débarrasser des gangs. Mais l'ombre du Père Valley plane sur son nouveau territoire. Par Ram V, Fernando BLANCO et Evan CAGLE.