Rubans et Renards

Rubans et renard est l'histoire d'une rencontre entre Charmille, une princesse qui rêve de courses folles dans la forêt et Rocaille, qui vit dans les bois et rêve de bal et de rubans... Alors que la Misère rôde dans le royaume et que Charmille doit trouver un mari, les deux jeunes femmes se cachent et apprennent à se connaître. Une histoire qui casse l'image clichée de la princesse, met en scène une histoire d'amour entre deux héroïnes et aborde de manière enfantine le problème des rapports entre classes sociales.