Destiné aux professionnels comme aux débutants, Adobe Photoshop est un logiciel qui a su s'imposer sur le marché par sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et son ouverture à des modules de tierce partie. Malgré la concurrence, il reste un logiciel incontournable pour les graphistes et les photographes. Son apprentissage est un atout dans les métiers du numérique et ne réclame pas de compétences pointues à condition d'être méthodique et rigoureux. Dans ce livre, vous découvrirez à l'aide de visuels détaillés l'espace de travail et les outils d'Adobe Photoshop. Vous apprendrez à modifier la taille et la qualité d'une image, à appliquer des filtres et des calques qui mettront en valeur vos photos.