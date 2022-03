Chant dans la brume (Un)

Une ville noyée dans la brume et la peur. Plus un son, la ville semble maudite. On accuse un cordonnier étranger. Il se cache. Seul, il chante au bord de l'eau. La princesse de la ville l'entend, l'installe dans son palais. Enfermé, obligé de chanter les chants locaux, d'oublier sa langue et son pays, il finit par perdre la mémoire et la voix. Devenu inutile à la princesse, il est jeté à la rue. Devant une boutique de souliers, il retrouve ses souvenirs. Un oiseau chante et lui redonne sa voix. Il répare ses souliers, en chantant. On l'entend, on lui donne du travail, on l'écoute. Peu à peu, les voix se libèrent, la brume faiblit. Le fleuve emporte les brumes au pays natal du cordonnier. Là, elles deviennent vagues et noient le mauvais roi qui avait forcé le cordonnier à l'exil. Ce dernier retrouve sa famille et son pays. Les chansons voyagent entre ici et là-bas.