"On plonge dans ce Truc du bout du monde comme dans une valeur sûre, ouatée de neige fraîche, reposante". Le Point Sur les rives de l'océan Arctique, à la frontière entre la Norvège et la Russie, deux mondes s'observent, s'épient. Des rennes norvégiens passent côté russe. C'est l'incident diplomatique. Police des rennes, gardes-frontières du FSB, le grand jeu. Qui dérape. Alors surgissent les chiens de Pasvik. Cette quatrième enquête de la police des rennes marque les retrouvailles mouvementées de Klemet et Nina aux confins de la Laponie, là où l'odeur des pâturages perdus donne le vertige. Journaliste, Olivier Truc habite depuis 1994 à Stockholm d'où il couvre les pays nordiques et baltes. Les trois premiers volets des aventures de la police des rennes (Le Dernier Lapon, Le Détroit du loup et La Montagne rouge) sontdisponibles chez Points.