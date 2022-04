Amoureux et heureux malgré nos différences

Quand deux êtres uniques décident de s'aimer, c'est un monde de différences qu'ils doivent apprendre à conjuguer ! Tant d'éléments nous définissent : notre personnalité, notre tempérament, nos expériences passées et même notre génétique ! Pas étonnant que la réunion de deux êtres suscite quelques surprises, voire des frictions. Car former un couple, c'est partager notre vie avec quelqu'un qui nous ressemble certes, mais qui est inévitablement différent. Ces différences sont souvent profondément ancrées en chacun, mais il est possible d'en tirer avantage pour enrichir la relation. Pour y arriver, il faut d'abord bien se connaître soi-même. Il faut aussi être en mesure d'identifier les blessures qui ont moins bien guéri, puisqu'elles ont le potentiel de refaire surface à tout âge et de perturber la vie de couple. La relation pourrait alors devenir conflictuelle sans que ni l'un ni l'autre sache trop pourquoi deux êtres qui s'aiment tant en arrivent à se méfier l'un de l'autre. Heureusement, les développements récents en psychothérapie et en neurobiologie permettent de découvrir l'origine de cette souffrance et d'atténuer sa charge émotionnelle. Puisque la connaissance de soi est fondamentale dans une vie de couple heureuse, cet ouvrage vous invite à un véritable voyage de découverte et d'exploration de vous-même. Il vous aidera également à composer avec les différences individuelles en développant la compassion et l'acceptation. Etre heureux en couple ? C'est possible !