L'école d'architecture de Strasbourg (1921-2021). Une douce modernité en Alsace

Quel a été le rôle de l'Ecole d'architecture de Strasbourg dans le développement architectural et urbain de l'Alsace depuis cent ans ? Réalisé à l'occasion du centenaire de l'école, cet ouvrage accompagne l'exposition organisée en 2022 aux Archives de la Ville et de l'Eurométropole. De l'introduction de l'Art Déco jusqu'à celle de tendances contemporaines, en passant par les enjeux de la Reconstruction, des grands ensembles et de la construction d'équipements, de nombreux projets et réalisations témoignent d'une modernité souvent attentive à son inscription dans les paysages locaux et d'effets de générations liés aux grands bâtisseurs régulièrement portés à la tête de l'Ecole. En parallèle, les dessins des élèves révèlent une véritable recherche graphique, plastique et théorique qui explore également les potentialités du terrain local. La première partie de l'ouvrage éclaire le contexte historique de la création architecturale et de la formation des architectes à Strasbourg depuis le début du XXe siècle. La seconde, organisée en quatre chapitres chronologiques, reprend les illustrations exposées, qui sont accompagnées de notices historiques détaillées. Les nombreux plans, dessins, maquettes et photographies révèlent une richesse insoupçonnée.