On SEXplique ça !

Comment aborder des questions liées à la sexualité avec son jeune sans créer de malaise. Votre enfant grandit à vue d'oeil et vous redoutez l'adolescence ? Votre jeune est en pleine puberté et vous vous posez des questions ? Pas de panique, ce livre est pour vous. Cet ouvrage est à la fois théorique et pratique pour intervenir le plus adéquatement possible pour aider des jeunes qui s'interrogent sur leur développement pubertaire. En abordant les six dimensions de la sexualité ainsi que les sujets traités à l'école, ce livre ouvre une vaste perspective sur les questions relatives à l'éducation sexuelle, dont les changements corporels et biologiques, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), la contraception et l'hygiène, les identités sexuelles et la diversité. Riche en informations concises et pertinentes, en pistes de réflexion, en propositions d'interventions pragmatiques et même en conseils sexo, cet outil de référence est indispensable aux parents qui s'inquiètent de voir leurs enfants se transformer en êtres sexués. Que ce soit dans les domaines des relations sociales, affectives ou sexuelles, du consentement ou des réalités socionumériques, laissez à ce trio d'expertes en sexualité saine, positive et inclusive le soin de vous SEXpliquer tout ça !