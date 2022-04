T'a entendu ça ? Soutien pour les enfants qui entendent des voix.

Seetha Subbiah a obtenu ses licences, master et doctorat de psychologie aux Etats-Unis. Tout au long de son cursus, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des familles et des enfants. C'est auprès d'eux qu'elle a acquis, à travers 25 ans de pratique clinique à Singapour, aux Etats-Unis, en Malaisie, en Inde, au Nigeria et au Sri Lanka, une expertise dans les difficultés psychologiques sévères et chroniques.