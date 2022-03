Still Sick T03

Dans la vie de tous les jours, Makoto Shimizu est une employée modèle, chef d'équipe au sein du département de recherche et développement, fiable et honnête. Ce que ses collègues ne savent pas, c'est qu'elle consacre tout son temps libre à dessiner des mangas amateurs (doujinshi) yuri. Jusqu'au jour où une collègue, Akane Maekawa, passe devant son stand durant une convention et la reconnaît. Entre l'indécrottable otaku Makoto et la dépassionnée Akane, qui ne semble rien n'y connaître, se lie une relation rafraichissante, dépourvue de faux-semblants. Mais une question reste en suspens. Pourquoi Akane était-elle donc présente à une convention yuri ce jour-là ?