Mon coffret de feutres craie - dessiner sur les vitres - mon joli jardin

C'est si joli de dessiner sur les vitres. Et c'est aussi très amusant. Voilà une activité qui va enchanter toute la famille ! C'est facile, il suffit de choisir un dessin, de fixer le poster côté extérieur et de décalquer les contours avec le feutre craie. Avec quatre couleurs, c'est encore plus joli ! Arbres, mangeoires, fleurs, oiseaux, papillons, escargots ou jolie grenouille... Les dessins sont poétiques et les vitres seront superbement décorées !