Et maintenant, voici venir un long hiver...

Thomas Morales pratique une discipline particulière : la nécrologie de papier. Auteur et chroniqueur, il fait revivre ici toutes ces figures qui nous ont quitté, comme un générique de film aux mille visages composant le refuge de nos plus beaux souvenirs des Trente Glorieuses. D'Anémone à Karl Lagerfeld, de Jean-Paul Belmondo à Roger Moore, cette galerie de portraits est le miroir d'un monde que nous avons tant aimé, croqué avec liberté, tendresse et humour.