Mon chat et moi tome 3 - comme chien et chat

Mistral est jaloux : Colette, son humaine chérie, passe son temps à jouer avec Nala, la chienne de la famille... Et si elle l'aimait plus que lui ? Colette, elle, a la tête ailleurs : sa meilleure copine Alice est jalouse de son chat si mignon et de sa chienne si sympa... Et si elle ne lui adressait plus jamais la parole ? C'est décidé, Colette va tout faire pour qu'Alice ait son propre animal de compagnie ! Et Mistral va lui prouver qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir un chat dans sa vie !